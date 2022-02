Rychetský: Rusko vyloučit z RB OSN

Řekl jste, že by Putina měl soudit Mezinárodní trestní soud. Odborník na mezinárodní právo Pavel Šturma ale v Právu varoval, že Putina dostat k soudu by bylo nemožné. Jelikož Rusko není členem Římského statutu, muselo by nejdříve Putina zbavit imunity. Jak jste to myslel?

Já jsem neměl na mysli standardní postup, ale zcela nestandardní. Tedy napřed vyloučit Rusko, případně mu pozastavit členství, ze všech mezinárodních institucí. Poté ustavit trestní tribunál ad hoc, tak jak se to udělalo v případě afrických teroristů.

Našla by se pro to vůle mezi západními zeměmi?

Obávám se, že nikoliv. Ruská federace je členem Rady bezpečnosti OSN (Rusko je s USA, Británií, Francií a Čínou stálým členem RB s právem veta). Napřed by musela skutečně být buď zcela vyloučena, nebo by jí muselo být zmrazeno členství. Byl by to bezprecedentní postup. Ale postup Putina je také naprosto bezprecedentní, když si vezmeme celé to období více než 70 let po druhé světové válce.

Má to, co se děje na Ukrajině, znaky válečného zločinu?

To nechci posuzovat. Ale rozhodně je to vyvolání války. O tom není pochyb.

Dosud mezinárodní trestní soud soudil obvykle zločiny proti lidskosti, válečné zločiny, genocidu. Zločin agrese, tedy porušení Charty OSN, byl definován v roce 2010.

Zatím nemáme podrobné informace, abychom mohli říci, že jde o genocidu. Ale že už tam jsou dětské oběti, to už se ví.

Dá se podle vás s jistotou říci, že za civilní oběti nese vinu Putin?

Podívejte se, k bombardování Kyjeva a dalších měst samozřejmě dochází s jeho vědomím a s jeho souhlasem. On je vrchní velitel ozbrojených sil. Tedy dochází k tomu na základě jeho rozkazu.

Není mezinárodní právo bezzubé? Lze reálně takového strůjce agrese postihnout?

Mezinárodní právo je vždy minimum možného, na čem se státy byly schopné dohodnout. Termín bezzubé je přiléhavý.

Co by podle vás měly nyní západní země učinit?

Ruskou federaci naprosto izolovat. To znamená absolutně ji vyloučit ze všech mezinárodních institucí, nebo pozastavit jí členství. Zmrazit jakékoliv vztahy. Naprosto zmrazit zahraniční bankovní konta.

Není žádné tajemství, že Putin je jedním z nejbohatších mužů Evropy či světa. I jemu zmrazit majetek v bankách. Prohlásit jeho i všechny členy rodiny a členy vedení Ruské federace za persony non grata. To znamená neumožnit jim vůbec žádné cestování do EU a podobně.

Máte pocit, že sankce, které přijaly EU a USA, jsou dostatečné?

To jsou ekonomické sankce, které postihnou normální ruské občany. Vůbec nepostihnou Putina, jehož majetek je takový, že mu je ekonomické embargo zcela lhostejné.

Profesor VŠE a politik TOP 09 Martin Dlouhý prohlásil, že odmítne vyučovat ruské studenty. Domníváte se, že i takový přístup je vhodný?

Je to velmi choulostivé. Je třeba zavřít hranice pro Rusko, ale současně je otevřít pro ty, kteří z politických důvodů jsou odpůrci Putinova režimu a usilovali by o azyl. To znamená poskytnout humanitární pomoc těm Rusům, kteří jsou předmětem pronásledování.

Jak bychom měli pomoci Ukrajině? Neměli bychom jí pomoci i vojensky?

Obávám se, že na to je již trochu pozdě. Jasné signály, že k vojenskému napadení dojde, se objevovaly celou řadu měsíců. Upozorňovaly na to zpravodajské služby USA.

Civilizovaný svět na to neslyšel, byl k tomu hluchý a slepý. Svým způsobem už je pozdě, protože kdyby se reagovalo včas, tak mohly být po dohodě s ukrajinskou vládou dlouhou dobu umístěné jednotky třeba OSN nebo mezinárodního společenství. Což by mohlo možná odvrátit válku, kterou Putin rozpoutal.

Nehrozí podle vás, že se válka může brzy týkat i dalších států, že bude chtít ruské vojsko postupovat dál, třeba i naším směrem?

Myslím, že Putin je sice skutečně zločinec a zloduch, ale není úplný idiot. A ví, že proti Severoatlantické alianci by neměl vojensky šance. Ale samozřejmě z dlouhodobějšího hlediska. V první fázi nelze vyloučit, že by se ruské tanky dostaly i do střední a východní Evropy.

Můžeme se spolehnout na pevnost NATO?

Pevně doufám, že charta Severoatlantické aliance poskytuje všem členským státům jasné záruky společné obrany.