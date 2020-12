Rok od střelby v ostravské nemocnici. Experti testují technologii na odhalení zbraní

V úterý 10. prosince vkročil kolem sedmé hodiny ranní do Fakultní nemocnice v Ostravě dvaačtyřicetiletý Ctirad Vitásek. Nejprve se procházel po chodbách nemocnice a vybíral čekárnu, ve které bude nejvíce lidí. Poté začal střílet. Sedm lidí útok nepřežilo.

Nově vyvíjený systém by tak měl na přítomnost zbraně v prostorách s kamerovým systémem upozornit hned ve chvíli, kdy pachatel zbraň vytahuje. „K tomu může dojít ještě před střelbou, třeba v momentě, kdy vchází do budovy, prochází chodbami, může to být například ve výtahu, kde se kouká, jestli má nabito,“ popisuje Moroz.