Rodící Irina se v Plzni sama odvezla autem do nemocnice

Lana přišla na svět 10. března, vážila 3290 gramů a měřila padesát centimetrů. „Když na mě holčičku poprvé položili, věděla jsem, že to nejtěžší máme za sebou,“ pokračuje. Zdravotní sestra následně obě vyfotila a Irina snímky poslala svému manželovi. „Až pak z něj opadlo napětí a měl obrovskou radost,“ usmívá se.

Podobných momentů ale při rozhovoru moc není. Zvlášť když si Kyjevanka vybaví loučení se svým mužem, hrnou se jí hned do očí slzy. „Odloučení je těžké, ale snažím se držet,“ říká. Jakmile vypukla válka, sbalili si partneři nejnutnější věci a odjeli k příbuzným do města Netišyn. „Dvakrát třikrát denně nás sirény upozorňovaly na nálet, takže jsme se stále chodili schovávat do sklepa.