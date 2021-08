Ředitelé: U dětí bez testu roušku neuhlídáme

„Jsem opravdu hodně naštvaný. Vemte si, že budou děti, které jsou testované, to znamená zdravé. Děti, jejichž rodiče odmítnou testování, budou zdravé, nebo nemocné?“ ptá se ředitel Základní a mateřské školy v Miloticích Anton Ivánek.

„Myslí si někdo, že jsme schopni mít dítě po celou dobu přítomnosti ve škole pod dohledem, aby si roušku nesundalo? Mojí povinností je ochránit zdraví dětí. Když se děti netestují, tak mají zůstat doma,“ řekl Právu Ivánek.

Podobně vidí situaci i na dalších místech napříč republikou. „Nápad, že by měly některé děti sedět s rouškou a ostatní by se testovaly, považujeme za nereálný. Nedá se to uhlídat,“ souhlasí ředitel ZŠ Chomutov Miloslav Hons.

„Já si dost dobře neumím představit, že bychom vyčlenili děti, které musí mít roušku, byť si myslím, že jich bude menšina,“ řekl ČTK ředitel školy ve Ždírci nad Doubravou Ota Benc.

Má to být dočasné

Vedle povinné roušky čekají netestované děti další omezení. Po dobu plošného testování, tedy do 10. září, si nemohou zazpívat ani zacvičit v tělocvičně, pouze venku.

„Děti, které nejsou testovány, by mohly být nakaženy, což nejsme schopni identifikovat, tak proto mají jiné podmínky. Ale platí to dočasně do skončení screeningového testování,“ připomněl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Pokud testování ve školách po 9. září skončí, nebudou pokračovat ani omezení pro žáky a studenty, kteří se odmítnou nechat testovat. Pro všechny by pak měly platit stejné podmínky. I nadále by tak platila např. povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy.

Pokud by naopak testování kvůli zvýšenému výskytu pozitivních případů pokračovalo do konce září, není zatím nijak upraveno případné prodloužení restrikcí pro netestované. O tom by rozhodla krajská hygienická stanice.

Distanční nebude

Pokud dítě odmítne i povinnou roušku ve třídě, nemůže se v prvních zářijových týdnech výuky účastnit. Pro děti do 15 let je přípustná zdravotnická maska, starší žáci a studenti musí mít respirátor. I tady jsou ale výjimky pro ty, kterým to zdravotní nebo psychický stav nedovoluje, popřípadě lidé s lékařským potvrzením.

Na distanční výuku se rodiče spoléhat nemohou. Při odmítnutí testů i roušky není žák automaticky omluven. „Distanční výuka probíhat nebude, bude výuka doma. Předpokládám, že škola zadá žákovi, co se během dvou týdnů má naučit,“ objasnil ministr školství Robert Plaga (za ANO).

„Škola nemá povinnost dělat online přenosy nebo něco takového,“ dodal.

Plošné antigenní testování čeká zaměstnance škol i žáky a středoškolské studenty 1. září (v případě prvňáků o den později) a pak 6. a 9. září. Vyhnou se mu jen ti, kteří doloží nákazu v posledních 180 dnech, anebo mají dva týdny po ukončeném očkování. Stejná pravidla platí i pro zaměstnance.

Testy jen pro děti

Očkování je přístupné jen pro starší 12 let. Podle posledních statistik má za sebou první dávku vakcíny téměř 110 tisíc dětí ve věku 12 až 15 let, což je zhruba čtvrtina všech. O učitelích a nepedagogických pracovnících ale tak přesná data nejsou. Prioritně se mohli nechat naočkovat do konce března. S postupným otevíráním dalších věkových skupin si ale většina počkala, až na ně přijde řada podle věku.

I proto bude státem zajištěných 4,2 milionu antigenních testů pro školy vyčleněno pouze pro děti. Zaměstnanci škol, pokud nejsou naočkovaní nebo neprodělali covid, si musí zajistit test sami. Škola tuto povinnost nemá. Testy v laboratořích ale budou od září za peníze s výjimkou těch, kdy je určí lékař.

„Nemáme s tím problém. Většina zaměstnanců je očkovaná. Máme tam pár, kteří se očkovat nechtěli, ale máme ještě zbytky testů z jarního období, takže je využijeme,“ poznamenal ředitel pražské Masarykovy střední školy chemické Jiří Zajíček.

„Třídy nevypneme“

Pokud bude mít žák či zaměstnanec školy pozitivní test, musí jít do tzv. izolační místnosti a následně půjde na potvrzující PCR test. Ti, kteří s ním byli dva dny před či dva dny poté v kontaktu, musí také na PCR.

„Nepočítáme tak automaticky s karanténou a nebudeme vypínat třídy. Bude dostačovat negativní PCR test. Po něm, když bude negativní, se mohou vrátit žáci zpět do výuky,” vysvětlil Vojtěch na úterní tiskové konferenci.

Čestné prohlášení do klubů a družin

Změny čekají rodiče i u volnočasových sportovních aktivit, kde nebude možné uplatnit čestné prohlášení o negativním testu ze školy. Ministerstvo prodloužilo pro tyto účely platnost antigenního testu na sedm dnů. Běžně ho lze využívat jen po tři dny.

S prohlášením si rodiče vystačí ve školních družinách nebo ve školních klubech, kde se děti netestují. Pokud je družina součástí školy, nic se předkládat nemusí.

V jídelně může u stolu sedět nanejvýš šest dětí. Ty, které se nenechají otestovat, musí udržovat i odstup 1,5 metru. Zajistit, aby se školní kolektivy příliš nemíchaly, ponechalo ministerstvo jen jako doporučení.