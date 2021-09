Půl milionu seniorů je bez vakcíny. Chybí kampaň státu, zlobí se lékaři

Zhruba půl milionu seniorů nad 60 let stále není chráněno vakcínou proti onemocnění covid-19. Podle praktických lékařů, které Novinky oslovily, je to skupina, která už se k očkování ani nechystá. Přesvědčit by ji měl podle nich stát. Nikoliv však lživými sliby, ale tvrdými fakty, dodává epidemiolog a šéf Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové Jiří Beran.