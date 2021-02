První pacientka, která dostala bamlanivimab, odešla po aplikaci domů

„Včera (ve čtvrtek) dostala lék první pacientka. Doufáme, že jí to pomůže. V klinických studiích šest ze sedmi pacientů, kteří by se dostali do nemocnice, se do ní díky této preventivní léčbě nedostanou,” uvedla v pátek přednostka pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice Martina Vašáková.