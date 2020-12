První dávky vakcíny proti koronaviru dorazí do Česka v lednu

Ministerstvo zdravotnictví očekává, že první dávky vakcíny proti onemocnění covid-19 dorazí do Česka v průběhu ledna. Během prvního čtvrtletí příštího roku by pak měla mít Česká republika zásoby očkovací látky pro 1,1 milionu lidí. Na tiskové konferenci to v pátek uvedl nový koordinátor vakcinační strategie Zdeněk Blahuta.