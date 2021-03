Propadli alkoholu kvůli pandemii. Je jich čím dál víc

„Nárůst je. A poměrně velký. Chodí trochu jiná klientela. Určitý rozdíl je i v tom, že se k nám dostávají například lidé, kteří rizikově pijí, a těch je v Česku zhruba milion. Ti nám běžně nepřijdou, ale prostě se k nám propijí až po mnoha letech. A to je část z nich. V této chvíli to prostě neudrží na úrovni, na níž byli za běžného stavu, kdy byli zvyklí normálně fungovat,” uvedl pro Novinky přednosta kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) Michal Miovský.

„To, co normálně udrží roky, přestože už mají našlápnuto, tak teď je to oslabí. A najednou člověk, který by se k nám dostal třeba za deset let či později, se k nám dostane dřív, protože se v důsledku selhání všech podpůrných regulačních nástrojů rozsype dřív,” osvětlil adiktolog.