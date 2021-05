Proočkovanost stoupá. Rozjel se prodej dovolených

„Zájem o nákup je v tuto chvíli značný. Nejvíce se rozjel poté, co přišli na řadu v očkování další věkové a profesní skupiny. S očkováním si lidé uvě­domili, že jsou do určité míry chráněni,“ sdělila Právu Eva Němečková, mluvčí CK Čedok. Cestovní kanceláře se shodují, že v prodejích vedou dražší hotely s plnými programy all inclusive.