Prohlásit prezidenta Zemana nezpůsobilým? Většina sněmovny je proti

Na tom, že je Zeman nezpůsobilý k nejvyšší ústavní funkci, se ve středu shodl senátní výbor pro zahraničí, obranu a bezpečnost. Jeho předseda, nezařazený Pavel Fischer , zveřejnil 45stránkovou analýzu Zemanových výroků a jednání, která má jeho nezpůsobilost dokladovat. Hlasovat by o tom mohl už příští týden celý Senát.

Předseda ústavně-právního výboru Marek Benda (ODS) ale vrtí hlavou. „Snaha použít článek 66 k jakékoliv bitvě s prezidentem je velmi nevhodná. V Ústavě je tento článek pro ty případy, kdy by prezident upadl do kómatu nebo byl unesen teroristy. Není to způsob, jak sesadit prezidenta, s nímž nesouhlasím,“ řekl Benda Právu.