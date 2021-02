Přísnější režim? Hermetické uzavření Trutnovska není ve hře, říká Červíček

„Nejsem si zcela jistý, zda by přísnější opatření nynější situaci zásadně změnila,” řekl.

Přísnější režim by se v kraji nejvíce dotkl zřejmě covidem zasaženého Trutnovska, kde se šíří britská mutace koronaviru. Podle vyjádření Červíčka pro ČTK ale není ve hře hermetické uzavření okresu.

Zdroj z krajského úřadu, který si nepřál být jmenován, Právu řekl, že přísněji by se mohly posuzovat hlavně účelové pronájmy rekreačních objektů a pobyty v horských hotelích a penzionech na fingovaných služebních cestách.

„Pochopitelně přemýšlíme, co se děje, a přísnější opatření můžeme nařídit, pokud ale dojde na Trutnovsku ke zpřísnění současného režimu, nepůjde o omezení ze strany královéhradeckých hygieniků, nýbrž ministerstva zdravotnictví,“ uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice v Hradci Králové Veronika Krejčí.

Třeba starosta Malých Svatoňovic Vladimír Provazník (nezávislý) by možné zpřísnění protiepidemických opatření na Trutnovsku nepovažoval za šťastné.

„Lidé už jsou z restrikcí otrávení a mnozí rebelují. Možná by měl nastat opačný efekt. Normálně to všechno pustit a říci lidem: Buďte zodpovědní. Už to trvá dlouho a nynější vládní strategie příliš nefunguje,“ poznamenal Provazník.