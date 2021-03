Primář Rezek: Zájem o ivermektin je mezi lékaři i pacienty

Aktuálně máme hospitalizováno přibližně 130 lidí, další sem chodí ambulantně, a kdybychom si nechali i něco do zásoby, tak odhadem třeba pro pět set lidí. S takovým množstvím nějakou dobu vystačíme. Rozhodně nebudeme lék tady u nás ve větším množství zadržovat. Záměrem tohoto velkého nákupu bylo zajistit širokou dostupnost pro všechny lékaře a pacienty, kteří o to projeví zájem.

Lidé by jednoznačně neměli užívat žádné veterinární přípravky. Myslím, že v současné situaci a při současné dodávce léku do ČR to také není třeba. Nedokážu posoudit jakékoliv vedlejší účinky u nehumánních přípravků, k tomu by se spíš měli vyjadřovat odborníci na farmacii. Samozřejmě bych nikomu léky, které by měli užívat koně, nedoporučil.