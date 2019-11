Přijmout euro? Politici se neshodnou, proti je Babiš i ODS

Pekarová Adamová ve svém projevu prohlásila, že Česká republika by měla vstoupit do eurozóny a přijmout euro. „Co se týče termínu, je mi jasné, že byste rádi znali nějaký konkrétní milník. V tuto chvíli je důležité tu debatu otevřít. Pro část politického spektra je toto téma odvážné, nebo jsou úplně proti. Je to o otevření debaty a vysvětlování výhod členství v eurozóně,“ vysvětlovala na nedělní tiskové konferenci.