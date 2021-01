Prezident vytýká BIS zamlčování informací

Materiál, který na podzim předal prezident Miloš Zeman premiérovi Andreji Babišovi (ANO), zpracoval bývalý šéf analytiky BIS Jiří Rom. Před pěti lety patřil mezi kandidáty na šéfa služby. Z BIS odešel a loni nastoupil do prezidentské kanceláře.

Zeman práci BIS opakovaně kritizuje, její šéf by měl být podle něj odvolán. Vládní návrh na jmenování Koudelky do generálské hodnosti už pětkrát odmítl, zmíněný materiál má jeho postoj zdůvodňovat. Premiér Andrej Babiš (ANO) včera novinářům všakřekl, že ke Koudelkově práci nemá výhrady. Podle Respektu dokument v rozsahu jeden a půl stránky shrnuje výtky k práci Koudelky a BIS do pěti bodů.