Přes léto bude víc policistů u silnic

„Velmi často se v průběhu prázdnin setkáváme s nehodami z důvodu přejetí do protisměru. Bývá to v období vysokých teplot. Svou roli hraje nesoustředěnost, únava, dlouhé cesty a nepřiměřená rychlost. Řidiči si říkají, že to prostě dojedou, a v autě je spousta pasažérů. Čelní střet zpravidla s nákladním vozidlem – to jsou pak velké rodinné tragédie,“ poznamenal Lerch.