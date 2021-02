Přerušme na týden práci. Odbory požadují na Velikonoce tvrdší lockdown

„Odbory přišly s návrhem, aby se vyhlásil velikonoční lockdown. Situaci považujeme za neuvěřitelnou. Není pro nás akceptovatelné, dívat se na situaci, kdy z desíti pacientů přijímaných na JIP jich devět umírá. Systému hrozí kolaps,” sdělil v pondělí.

„Odbory požadují po vládě velikonoční lockdown. Nejen 4 dny přerušené práce, ale klidně celý týden,” uvedl posléze na Twitteru.

Do Velikonoc je ještě více než měsíc čas. Připadají na 2. až 5. dubna.

Aktuálně je v Česku přitom zavřená většina obchodů, otevřené nejsou restaurace ani služby. Do škol chodí minimum žáků, platí zákaz nočního vycházení i pití alkoholu na veřejnosti.

I tak by ale mohla vláda ještě zpřísnit. Uzavřít by mohla například firmy, omezit by se mohl i pohyb kolem bydliště.

„Lockdown je jedna z mála možností, která nás může zachránit. O Velikonocích můžeme za nejmenšího nákladu omezit kontakty. Pojďme udělat tuto akci. Celostátní uzávěra asi na 10 dnů by pomohla řešit epidemii,” navrhl na jednání tripartity Středula. Do Velikonoc je pak podle něj dost času se na tvrdá opatření připravit.

Blatný: Ještě je čas

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) není Česko ale ještě v situaci, kdy by muselo přijímat drakonická opatření. Přijmout by se podle něj musela, pokud se nemocnice dostanou do situace, kdy budou muset zastavit veškerou jinou než intenzivní péči.

„Ještě je krátká doba na to, abychom se společně vzpamatovali a začali dodržovat to, co je,” řekl v neděli Blatný. Podle něj nemocnice ještě mají nějakou, byť minimální, kapacitu.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) ale přijde na pondělní vládě na epidemiologická opatření řeč. „Měli bychom projednávat všechna opatření k omezení kontaktů,“ uvedla.