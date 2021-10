Předseda Sněmovny bude mít klíčovou roli. ANO post nenabídneme, vzkazuje vítěz voleb

„Předseda Sněmovny je klíčový hráč, v případě, že pan prezident nemůže plnit své pravomoci. Koalice si nemůže dovolit dát předsedu Sněmovny opozici, tím myslím patrně hnutí ANO. Tím by popřela vůli voličů, kteří chtěli změnu. Měl by to tedy být někdo z koaličních stran,” řekl místopředseda Starostů Petr Gazdík v nedělní Partii na CNN Prima News.