Pražská hygienička Jágrová: Zvýšíme počty kontrol

Nemůžete srovnávat mezi sebou dny. Ve 44. kalendářním týdnu jsme měli hlášeno asi sedm tisíc nových nákaz, v minulém týdnu to bylo 14 500 nových nákaz, na tomto je vidět ten enormní nárůst.

My předpokládáme, že se 17. listopad stejně jako v loňském roce projevil i letos. Ukázněnost lidí, kteří se účastnili demonstrace, nebyla příliš vysoká. Navíc stále platí pravidlo, že i když jste venku, ale jste v nějaké tlačenici, kde nemůžete dodržovat dvoumetrové rozestupy, tak máte nosit roušku. Roušky na oslavách měl jen málokdo.

Určitě bude vyšší kontrolní činnost. Je ale potřeba, aby si všichni uvědomili, že nikdo z nás neví, jestli nebude za 14 dní potřebovat nějakou zdravotní péči s akutním zánětem tlustého střeva, s infarktem nebo nějakým dalším zdravotním problémem. Je tedy třeba si uvědomit, že pokud tu péči chceme dostat - a všichni bychom si to přáli, pokud taková příhoda nastane - tak se podle toho musíme teď chovat.

Na jaře jsme neměli to zásadní, neměli jsme delta variantu, která je výrazně více infekční, je v podstatě dvakrát nakažlivější. Takže i když máme určité procento proočkovaných jedinců, tak to nebylo tak dostatečné, aby se dalo této infekci zabránit.

Navíc i ti, co se očkovali dvěma dávkami, tak ti nejohroženější v této době už mají několik měsíců po tom podání druhé dávky, a my víme, že bohužel časem se ta protektivní ochrana očkování snižuje. Je tedy opravdu potřeba, aby všichni, kteří mají pět měsíců po podání druhé dávky - zejména z rizikové skupiny pro nějaké chronické omezení nebo osoby nad 50 let - se nechali naočkovat.