Dalo se to od Zemana čekat, Hamáček ze sebe může udělat koště, zní z opozice

Další představitelé opozičních stran míní, že jde o soustavné a dlouhodobé porušování Ústavy ze strany prezidenta Miloše Zemana. Ten by podle ní měl bez zbytečných odkladů jmenovat ministrem toho, koho mu premiér navrhne. To se však neděje.

„Ústava hovoří jasně. Opakovaně vyzýváme všechny ústavní činitele, aby ji i ústavní zvyklosti respektovali. Co to znamená pro koalici, je otázka na Jana Hamáčka, bohužel vím, co to znamená pro resort kultury. Pokračující nestabilita mu v době vrcholícího jednání o rozpočtu určitě neprospívá,” uvedl pro Novinky předseda lidovců Marek Výborný.