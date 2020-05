Pravice se před volbami houfuje. Věří, že virus neposílí ANO

„Velká politika podle mého nebude mít vliv. Lidé např. ve Středočeském kraji jistě viděli zmatky za vlády hejtmanky Jermanové a nebudou si ji dávat do souvislosti s Andrejem Babišem, a naopak ocení, jak to zvládá náš hejtman Martin Půta nebo jihočeská hejtmanka za ČSSD (Ivana Stráská), která nepracuje vůbec špatně,“ dodal Rakušan.

Podle lídra středočeské kandidátky a místopředsedy TOP 09 Jana Jakoba nestojí za koalicemi pouze politický kalkul, bez kterého by se do zastupitelstev nedostali, ale i strategie spojit pravici proti Babišovi ve sněmovních volbách v příštím roce. „Určitě to není z nouze ctnost, jde o spojování sil. Sice to je v každém kraji jinak, ale je možné, že to po krajských volbách bude dál pokračovat i na celostátní úrovni,“ řekl Právu Jakob.