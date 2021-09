Praktici znovu zkusí přesvědčit důchodce k očkování. Za čtyři stovky, zvažuje vláda

„Pan náměstek VZP nás informoval, že bude motivovat praktiky dodatečnou částkou, myslím 380 korun, za to, když přesvědčí někoho nad 65 let na prvovakcinaci,“ sdělil premiér ČT.

Mělo by se jednat také o pa­cienty imobilní, po transplantaci nebo onkologicky nemocné a další rizikové skupiny. Přesný výčet teď finalizují pojišťovny se zástupci praktiků.

Někteří lékaři navržený příspěvek vítají. Pomůže podle nich motivovat lékaře a tím i seniory k očkování. „Předpokládám, že je to kombinace několika věcí, tedy když bude motivován očkující lékař, bude motivován obyvatel, což povede ke kýženému cíli, aby byla proočkovanost co nejvyšší,“ myslí si lékař z Chomutova Michal Bábíček.

Šonka zdůraznil, že nejde o to, přesvědčit všechny. I on považuje příspěvek za užitečný.

„Bavíme se o úhradě výkonu, kdy lidi znovu oslovíme, zkusíme je v databázi identifikovat, zjistíme, proč nejsou očkovaní, vysvětlíme jim význam očkování a nabídneme možnost, že je lékař naočkuje. To je práce, která není snadná a zabírá mnoho času,“ vysvětlil Šonka.

Stejně jako další ordinace i on své pacienty obvolával už dříve. „Ono to samozřejmě probíhá. Já jsem skoro se všemi těmito lidmi mluvil v době, kdy nám přišly vakcíny a vypadli nám lidé ze seznamu, a zvali jsme je k očkování. Ale je tam spousta lidí, kteří řekli: Teď ne. Takže jde o to, zkusit je znovu oslovit,“ vysvětlil Šonka.