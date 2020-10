Pozitivní i bez testu a čipování lidí. Co jsou nejrozšířenější dezinformace o covidu?

Další velmi rozšířenou dezinformací je ta, kdy lékaři a nemocnice u pacientů, kteří zemřeli například na mrtvici, uvádějí jako příčinu úmrtí covid. „Jedné paní zemřela maminka, 92 let. Měla mrtvici a lékaři do zprávy napsali, že umřela s covidem. Když se dcera ohradila, že to tam nechce, že to není pravda, že ho maminka neměla, tak jí řekli, ať si to nechá pro sebe, ale že nemocnice díky tomu dostane víc peněz od pojišťovny, tak to tak prý dělají všichni... ???,“ hlásá například jedna z verzí zprávy.