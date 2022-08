Požářiště v Českém Švýcarsku stále ještě není bezpečné

Návštěvníci se do západní části národního parku nadále nedostanou. Do konce srpna platí opatření vydané ministerstvem životního prostředí, které omezuje vstup do některých míst v parku a zakazuje noční pohyb na území celé lokality.

Přes zákaz vstupu turistů do oblastí, kde hořelo, se návštěvníci vracejí.

„Jasně že bychom se chtěli podívat do soutěsek a na Pravčickou bránu, ale když to nejde, tak se nedá nic dělat. Za tři dny, co jsme tady, jsme navštívili plno jiných krásných turistických cílů. Nachodili jsme už nejméně 60 kilometrů a jsme maximálně spokojení,“ řekl Právu Petr s manželkou Pavlou na terase restaurace v centru Krásné Lípy.