Pošta rozesíláním rozbalených roušek seniorům porušila zákon

Pošta musí do tří dnů vymyslet způsob, jak to napravit a přijmout preventivní opatření. „Zdůrazňuji, že výzva je určena České poště, nikoliv občanům, kteří zásilky obdrželi. Je to tedy nyní pošta, která musí konat a vymyslet způsob, jak odvrátit existenci faktického rizika možného ohrožení zdraví milionů uživatelů,“ sdělila ředitelka SÚKL Irena Storová.

Storová to sdělila v návaznosti na výsledky kontroly ústavu přímo na poště poté, co se objevila kritika na postup pošty při rozesílání zdravotnických pomůcek seniorům a lidem s postižením. Zaměstnanci pošty do papírových obálek umístili vždy jeden respirátor a pak pět kusů roušek, které však museli vybalit z originálního balení. A právě to se stalo jádrem problému. Podle pravidel totiž zdravotnický materiál při doručování nesmí mít porušený originální obal.