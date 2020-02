Poslední sklenička vína, vařečkou na zadek a bezbolestná smrt. Prezident Zeman v rozhovoru pro ČRo

Dalším tématem byl koronavirus. Zeman řekl, že by se víc bál chřipky. „Kdybych se bál každé epidemie, co se objeví, tak bych se musel bát SARS nebo eboly. Přitom by bylo mnohem logičtější se bát chřipky, ta ročně zabije asi dva tisíce lidí,“ konstatoval Zeman.