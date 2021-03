Poslanci se hádali o Sputnik

S podobných stanoviskem vystoupila také jeho kolegyně Hana Aulická Jírovcová (KSČM). „Proč v České republice pan ministr zdravotnictví nechce umožnit i jinde využívané vakcíny? To je nezodpovědnost, ministr Blatný by z toho měl vyvodit důsledky,” prohlásila.

Její slova zvedla z židle několik poslanců. „Vy ponese zodpovědnost vůči lidem, kterým to přinese případně komplikace,” opáčil šéf lidovců Marian Jurečka.

Před snahou používání necertifikované vakcíny Evropskou unií v Česku varoval ve Sněmovně také Pirát Jan Lipavský. „Chtěl bych důrazně varovat před látkou, o které někdo prohlásí, že funguje, ale není schopen to doložit,” sdělil na plénu.

Blatný několikrát uvedl, že nesouhlasí s tím, aby se v Česku očkovalo látkou, která nebude schválená EMA. A zopakoval to i ve středu ve Sněmovně. „Trvám na tom, že musí být v jejím případě stejný postup jako u dalších vakcín a budu to tvrdit, dokud budu ministr zdravotnictví. Není to zlomyslnost, výjimku neudělím,“ prohlásil na plénu.