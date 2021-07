Poslanci se hádali kvůli dávkám hmotné nouze. Nevyřešili ani pěstounskou péči

Vládní novela v třetím čtení, která by měla změnit odměny pěstounů, ale také přinést navýšení příspěvků na dítě v klokáncích a dalších azylových domovech, se začala projednávat nedlouho před 11. hodinou.

Schválit ji ale zákonodárci nestihli, protože od 11 hodin byla zahájena další mimořádná schůze k novele zpřísňující vyplácení dávek v hmotné nouzi, kterou předložili poslanci SPD.

Ani tu však sněmovna nestihla do konce schůze ve 14 hodin odhlasovat, primárně kvůli názorovým střetům. Nejprve nemohli poslanci téměř půl hodiny jednat, protože v sále nebyl přítomen žádný ministr. Po příchodu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se začali u řečnického pultíku střídat až na výjimky poslanci Pirátů Mikuláš Ferjenčík a Olga Richterová, kteří kriticky vystupovali proti návrhu zákona, s Jaroslavem Foldynou (SPD), který ji naopak hájil.

Poslanecký návrh SPD podle poslankyně hnutí Lucie Šafránkové má za cíl omezit zneužívání sociálních dávek „nepřizpůsobivými občany” a posílit pravomoci úřadů práce. Na dávky by podle SPD měli mít nárok pouze ti, kteří se bez vlastního přičinění ocitli v hmotné nouzi a mají zájem či se snaží z této situace dostat.

Piráti se nejprve pokusili prosadit návrat k projednávání novely o pěstounech a až pak diskutovali o dávkách, což ale přítomní poslanci neodhlasovali.

Na hlasování nedošlo kvůli dohadům mezi Piráty a SPD

„Tento návrh, který před námi leží, není tím, za co je vydáván. Může to poškodit desetitisíce lidí, kteří za nic nemohou, a to například lidi s postižením, s invalidními důchody, které jsou příliš nízké, a proto potřebují dávky hmotné nouze na dorovnání alespoň do životního minima. Vyřešení lidí, co profitují na chudých, bychom si přáli všichni, ale tento návrh nažene další lidi do náruče obchodníků s chudobou, kteří mají velké ubytovny,” kritizovala podle svých slov nedomyšlený návrh poslankyně Pirátů Olga Richterová.

Ostře se do diskuse zapojit i poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík. „Předstíráte, že ten váš návrh vyřeší problémy ve vyloučených lokalitách, ale to se nestane. Lidé, kteří pracují načerno a berou k tomu dávky, to budou udělat pořád. Na druhé straně ale ti poctiví a chudí skončí na ulici. To, co uděláte, děláte jenom proto, abyste se mohli prsit v kampani, jak jste zakročili proti nepřizpůsobivým. To je úplně nechutný podvod,” dodal Ferjenčík.

U řečnického pultu se s nimi střídal poslanec SPD Jaroslav Foldyna, který návrh hájil a argumentoval při tom svými osobními zkušenostmi z Ústeckého kraje (Foldyna zde žije – pozn. red.), kde se lidé musí často potýkat s množstvím problémových lidí, kteří pobírají dávky, odmítají pracovat a nadto dělají nepořádek na veřejných místech, obtěžují místní a ničí vybavení bytů, v nichž bydlí.

„Vy to nechcete řešit. Nikdo z lidí z celé republiky, z těch deseti milionu lidí, slušných, neudělal dluhy těm lidem, kteří se neumí chovat, nechtějí se chovat jinak a chovali by se jinak jenom v té chvíli, když bude platit nějaký zákon. A vy chcete, aby neplatil. Aby ti lidé, těch 900 tisíc lidí v Ústeckém kraji mělo pořád problém s nepřizpůsobivými, s těmi feťáky, kteří se flákají a žijou z ruky do huby, a flákají se před nádražími a po ulicích našich měst – to vám nevadí. Vy to jenom zdržujete,” oponoval Foldyna.

I někteří další poslanci z ostatních stran osočili pirátské poslance ze snahy obstruovat jednání Sněmovny. „Někteří si myslí, že je lepší nerozhodnout, nebo se toho rozhodnutí bojí,” komentoval dění u řečnického putlíku šéf KSČM Vojtěch Filip.

Na hlasování tak kvůli dlouhým debatám a dohadům nedošlo a poslanci se rozešli ve 14 hodin. Nepodařilo se totiž prosadit pokračování schůze po této hodině.