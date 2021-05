Poslanci se chystají řešit Hamáčkovu cestu do Moskvy. Přišel šéf BIS i policejní prezident

Poslanci se zřejmě budou hned na začátku úterní sněmovní schůze zabývat okolnostmi zvažované cesty vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy. Bod navrhla koalice Spolu v návaznosti na zjištění serveru Seznam Zprávy. Podle prvotních vystoupení předsedů poslaneckých klubů by bod, který by se projednal za zavřenými dveřmi, měl najít v dolní komoře podporu pro zařazení na program jednání.