Poslanci schválili rozšíření pravomocí NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) by měl získat větší pravomoci. Kontrolovat by tak nově mohl hospodaření s dalšími veřejnými penězi. Podle poslanců by se měl zabývat i hospodařením firem, v nichž má stát nebo samosprávy většinový podíl. Novelu Ústavy ve středu schválila Sněmovna.