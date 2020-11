Poslanci schválili novelu o vysokých školách, umožní státnice na dálku

Díky novele, přijaté zrychleně ve stavu legislativní nouze, by se mohly organizovat na dálku i státní a rigorózní zkoušky, a to bez ohledu na akreditovanou formu studia.

Kvůli případným změnám v maturitách či státnicích a průtahům v uznávání vysvědčení z ciziny by se pak měla v mimořádných situacích prodloužit i lhůta pro předložení dokladů o dosaženém vzdělání, a to na 90 dnů od zápisu do studia.