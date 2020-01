Poslanci napínají maturanty. Ti stále nevědí, zda bude matematika povinná

Zpátečku zařadil ministr školství Robert Plaga ( ANO ) z obavy, aby při třech povinných zkouškách výrazně nepřibylo propadů. Test z matematiky loni na jaře nezvládla víc než pětina maturantů. Poslanci místo zásadního rozhodnutí řešili na konci loňského roku to, jestli by sami maturity zvládli a jaký je vlastně jejich smysl.

Podle Feriho to znamená, že když si ministr návrh „osvojil“, vše je na dobré cestě. I on však nakonec připustil, že proces je nepředvídatelný. „Přijde ale dostatek hlasů z opozice, čili je to snad na 99 procent,“ napsal Právu. Očekává, že novela bude schválena do července.