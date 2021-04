Poslance pobouřila Hamáčkova cesta do Moskvy

„Nejlepší by bylo, aby Hamáček do Moskvy vůbec neletěl,“ uvedl Bartošek. Navrhl také usnesení, ve kterém chtěl vyzvat vládu, aby musela informovat o důvodech této cesty, výši nákladů a plánovaných jednání.

Hamáčkův další tweet: V pondělí letím do Moskvy jednat o Sputniku V

Hamáčkův další tweet: V pondělí letím do Moskvy jednat o Sputniku V Domácí

„Tato cesta by měla být jednoznačně odmítnuta, premiér může (Hamáčkovi) říct, že jezdit nemá,“ přidal se Pirát Jan Lipavský. Upozornil také na to, že Hamáček bude prvním ministrem zahraničí po 15 letech, který do Ruska přijede.