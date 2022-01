Pomoc pro nemocnice. Český červený kříž je na omikron připraven, vyškolí další dobrovolníky

Do práce i s pozitivním testem. Uherskohradišťská nemocnice se chystá na omikron

„Kurz trvá osm hodin, což se může zdát málo, ale my jsme vycházeli z toho, že bylo potřeba v krátkém čase vyškolit poměrně velký počet dobrovolníků,” dodal Jukl.

Doposud jejich jednodenním školením podle Jukla prošlo přes 4000 lidí. „Můžeme říci, že minimálně polovina z nich skutečně do nemocnic nastoupila, protože od nich získáváme zpětnou vazbu a také pro ně organizujeme přímo uplatnění,“ uvedl Jukl.

Zájemci se mohou do kurzu, který vedle Prahy probíhá například i v Olomouci, Ostravě, Plzni či Písku, hlásit přes speciální webové stránky Českého červeného kříže.

Do budoucna plánuje Český červený kříž rozběhnout i delší kurz, podle Jukla ale čekají na opadnutí současné epidemie.

„Máme připraven také delší kurz, ale ten chystáme realizovat, až se situace uklidní a až budou mít lidé více času do kurzu chodit, aby to existovalo jako určitá záloha pro případ, že by se opět objevily pandemie či jiné mimořádné okolnosti,“ přiblížil.