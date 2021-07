Politici plní sítě fotkami svých dětí. Hrozí šikana, varuje psycholožka

Fotografie dětí sklízí na internetu úspěchy, lidé je lajkují, gratulují rodičům a nejinak je tomu i u politiků. Mezi nejsdílnější v tomto směru patří Bartoš, který se svým synem, který v srpnu oslaví první rok, pyšní na síti rád.

Od začátku června na svém facebookovém profilu, který sleduje bezmála 80 tisíc lidí, uveřejnil více než dvě desítky fotografií, na kterých je jeho syn. Uplynulý víkend jej spolu s manželkou vzal i na kontaktní kampaň do Šluknovského výběžku, z čehož vznikla také série fotografií.

<br>

„Hned po návratu z Bruselu jsem se vydal na Šluknovsko. Na pozvání senátora za STAN Zbyňka Linharta tady strávíme s rodinou celý víkend. První den jsme navštívili hlavně české firmy, abychom mohli probrat ekonomickou obnovu po covidu i podmínky v regionu, kde se, ruku na srdce, žilo lidem náročně i před pandemií,“ napsal k tomu na Facebook.

V počtu zveřejněných fotografií vlastních dětí může předsedovi Pirátů konkurovat leda jeho koaliční spojenec Rakušan. Své tři děti – dceru a dva syny - ukazuje na svém profilu až několikrát týdně, od začátku června přidal více než tucet snímků.

Fotografie jsou přístupné všem, nejen jeho facebookovým přátelům, kterých má přes 4 tisíce. Na své zvláštní politické facebookové stránce, kde jej sleduje přes 46 tisíc lidí, už své děti ale vystavuje sporadicky.

<br>

Svou rodinou se rád pochlubí i bývalý šéf poslaneckého klubu lidovců a stávající poslanec Jiří Mihola, expředseda KDU-ČSL Marek Výborný nebo jeho nástupce Marian Jurečka, který má pět synů. S některými z nich pomáhal na jižní Moravě odklízet sutiny po ničivém tornádu. Fotografie však zveřejňuje obvykle z všedních dní.

Průkopník byl Babiš

Z politiků byl mezi prvními, kdo začal veřejnost zásobovat rodinnými fotografiemi, předseda ANO a nynější premiér Andrej Babiš. S rodinou se fotografoval u vánočního stromu nebo na různých společenských akcích. Fotografie zveřejnil také ze své svatby s dlouholetou družkou Monikou.

V posledních měsících se však víc upíná na obrázky z kontaktní kampaně a setkávání se s voliči. V dubnu se ale aspoň neopomněl se svými mladšími dětmi zvěčnit při velkém nákupu pro potravinovou banku.

Svým synem se občas pochlubí i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a svou dcerou bývalý předseda Trikolory, poslanec Václav Klaus ml.

<br>

Fiala fotky dětí odmítá

Na opačné straně stojí ti politici, kteří si své soukromí střeží. Pověstný tím byl expremiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka, své dva syny z prvního manželství neukazuje ani stávající předseda soc. dem. a ministr vnitra Jan Hamáček a rodinu mediálně upozaďuje i šéf ODS Petr Fiala.

Ten k tomu dokonce v dubnu napsal na Facebooku vysvětlení: „Čas od času mi někdo poradí, abych ve své volební kampani více „využíval” rodinu. Možná by mi fotky s dětmi nasbíraly nějaké ty body a sympatie, ale touto cestou nepůjdu. Chci a budu chránit soukromí svých tří dětí. Protože jsem přesvědčen, že tak to má být.

Jsem moc šťastný, že mě mé děti podporují, že nejen bedlivě sledují mé kroky v politice, ale taky mi aktivně pomáhají. Jejich pomoci i připomínek si moc vážím. Rodina je pro mě důležitější než všechny funkce a celá politika. A proto ji chci chránit. Nejen tu svoji.“

Cílem je dojem, že politik je obyčejný

Vystupování politiků s rodinou a dětmi pokládá marketingový konzultant Karel Pluhař, který v minulosti spolupracoval např. s ČSSD, za jeden z osvědčených nástrojů v předvolební kampani, který hojně používají i představitelé v cizině. Pomáhá navodit v lidech dojem, že politik je jedním z nich.

„Hraje to roli v důvěryhodnosti. Podstatné však je, že takové vystupování musí být autentické, nestrojené,“ poznamenal Pluhař.

V kampani vystupování po boku dětí přináší politikům body. „I v průzkumech vychází, že pro Čechy je rodina na prvním místě. Nejsou to peníze, nejsou to hmotné statky. Je to rodina a spokojenost v rámci v rodiny. Takže obrázek, který ukazuje, že ten dotyčný není jen politik, ale také člověk, co má spokojenou rodinu, která za ním stojí, je určitě silný motivátor,“ dodal Pluhař.

Volič totiž podle něj touží vidět politikovi do soukromí. „Sociální sítě navíc poskytují politikům výhodu, že si sami určí, co ze svého domova na veřejnost pustí. Je to jiné, než když se o to zajímají sami od sebe novináři,“ dodal Pluhař.

Věnuji se bezpečnosti na sociálních sítích a rodiče spíš podporuji k tomu, aby fotografie svých dětí nezveřejňovali, ať už mají sami nějakou funkci nebo ne Martina Viewegová

Tento krok se podle něj v minulosti vyplatil stávající hlavě státu Miloši Zemanovi, který se v prezidentské kampani opřel o svou dceru Kateřinu.

Podle Pluhaře by však měli politici vždy zohlednit zájem svých dětí a na souhlas se zveřejněním fotografií se jich zeptat. „Ukazovat je veřejně pro ně nemusí být pozitivní. Je nutné s tím zacházet opatrně. Ale řekl bych, že to čeští politici činí,“ dodal.

Dětská psycholožka Martina Viewegová, která se profesně zabývá kyberšikanou, by však rodičům doporučila, aby fotky svých dětí pokud možno na sociální sítě vůbec nedávali. A když, tak jen způsobem, aby jim nebylo vidět do tváří.

„Nebudu hodnotit, co je správné, je to rozhodnutí každého rodiče. Pokud je dítě schopné komunikovat, tak by se ho rodiče určitě měli zeptat na souhlas. Riziko toho, že se fotografie proti dětem obrátí, existuje. Může se to ukázat až časem. Dítě se ze základní školy dostane na střední školu a pokud nebude v přátelském kolektivu, může se tam šikana apod. objevit,“ uvedla pro Novinky.