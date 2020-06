Policisté česko-polskou hranici do soboty neopustí

Policisté na zlomku otevřených česko-polských přechodů nyní každodenně vracejí zpátky desítky aut koupěchtivých Čechů a Poláků. Řadu lidí zmátlo bezpodmínečné otevření hranic s jižními sousedy. Čechy, kteří o víkendu vyrazí do Polska za nákupy, mohou policisté na hranicích obrátit. „Lidé, kteří se chystají do Polska, si musejí zjistit podmínky vstupu na polské území. Mohlo by se stát, že by byli v Polsku neoprávněně. Otevření hranic ještě neznamená, že je možné na území cizího státu bezpodmínečně vstoupit,“ upozornila Grecmanová.