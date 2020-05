Policie nebude stíhat hlídat hranice, šance na projetí bez testu tak roste

„Teď je to tak, že vláda rozhodla o kontrole na státních hranicích a na každém přechodu, který je otevřený, stojí policie a zavádí do systému každého, kdo vstoupí do ČR,” vysvětlil Novinkám ministr vnitra Jan Hamáček.

To se ale od příštího úterý změní. A to především kvůli otevření dalších přechodů. Hamáček totiž přiznává, že policie nemá dost lidí na to, aby 24 hodin denně stála na každém otevřeném přechodu. Některé tak budou i zcela bez kontrol.

Není dost policistů

„Může se stát, že bude přechod, kde nikdo nebude. Je to kvůli tomu, že když otevřeme další hraniční přechody, tak nemáme kapacity na to, aby na každém stál policajt. Pokud tedy chceme otevřít víc přechodů, tak musíme říct, že rušíme stálé kontroly a přecházíme na namátkové,” doplnil Hamáček.

Znamená to tak, že policie zkontroluje třeba jen každého desátého nebo že v úterý bude na jednom přechodu a ve středu na jiném.

Kontroly ve vnitrozemí

Stávat se bude i to, že i když mají všichni, kdo do Česka přijíždějí, povinnost mít nejdéle čtyři dny starý test na koronavirus, u někoho se to vůbec nezkontroluje. Když tak nebudete mít platný test, nikdo to ani nemusí zjistit.

Znamená to, že policie třeba zastaví v Domažlicích Němce, Itala nebo Francouze a zeptá se ho, co tam dělá a kde má papír.

Ministr mluvil i o kontrolách ve vnitrozemí. Ty by podle něj měly být zaměřené primárně na cizince, a nikoliv na Čechy.

„Znamená to, že policie třeba zastaví v Domažlicích Němce, Itala nebo Francouze a zeptá se ho, co tam dělá a kde má papír. Ale, že bychom zastavovali v Praze české občany a ptali se, jestli nebyli za hranicemi, to je blbost,” vysvětlil Hamáček.

Na Slovensko a do Polska se nedostanete

Jde podle něj o stejný systém, jaký zavedlo sousední Rakousko, které hranice takto otevřelo 16. května.

Jiný režim je například v Polsku nebo na Slovensku, kde jsou hranice stále prakticky zcela neprostupné. V Polsku jsou jedinou výjimkou pendleři a je přerušená i vlaková a letecká doprava. Hranice česká policie hlídat nemusí, protože je hlídají Poláci.

Slovensko umožňuje vstup cizincům pouze z důvodu cesty za rodinou. Všichni, kteří na Slovensko vstoupí, musí do dvoutýdenní karantény.

Německo hraniční přechody s Českem kvůli pandemii nestřežilo, protože jsou zavřeny z české strany. Karanténní opatření si řeší samostatně jednotlivé spolkové země. Pokud občan České republiky vycestuje do Německa a během 24 hodin se vrátí, nemusí podstupovat test na koronavirus, ani nemusí do karantény. Musí ale prokázat oprávněnost cesty.

Do léta zcela bez kontrol?

Osobně by prý Hamáček byl pro to, aby se vše vrátilo ke stavu před koronavirem, tedy hranice zcela bez kontrol a bez nutnosti testů. To by se podle něj mohlo stát do léta, ale vše záleží na vývoji epidemiologické situace.