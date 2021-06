Policejní psycholožka: Šok ze zkázy se teprve dostaví

„Všichni teď pilně pracují a snaží se zachránit, co se dá. Úžasná je fantastická podpora a pomoc, která se jim dostává. Notné je ale otevřeně říct, že současný stav překotné práce skončí, tito lidé se pomyslně zastaví a teprve si uvědomí, že je čekají léta práce na obnově jejich domovů,“ uvedl psycholožka.

V terénu jsou navíc tříčlenné hlídky odborníků vyškolených k poskytování psychologické pomoci. Pokud je to potřeba poradí, kam se obrátit o pomoc. Celkem se do psychologické podpory v celé oblasti zapojuje okolo 60 lidí.

„Samozřejmě, že se i u velkých chlapů může dostavit stav smutku nebo slzy. To je přece přirozené. Od toho jsme tady a budeme tady i nadále. Pokud má kdokoli jakýkoli problém, stačí jen, aby si zašel na obecní úřad a řekl si o ni. Ihned nás propojí, Všichni by měli vědět, že to není žádná ostuda,“ dodala Malíková, která pracuje v psychologickém minicentru v Hruškách u Břeclavi, které značně poničilo tornádo.