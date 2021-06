Podnikatelům na jižní Moravě uhradí stát až 100 procent výdajů na pořízení majetku

Kabinet v pondělí schválil program ministerstva průmyslu a obchodu na pomoc podnikatelům, které minulý týden zasáhly bouře. Jim stát uhradí okamžitě 80 až 100 procent výdajů na pořízení nového majetku, a to až do výše jednoho milionu korun. Na Twitteru to uvedl šéf resortu a vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).