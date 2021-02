Počítejte s kontrolami a buďte zodpovědní, apeluje hejtman zavřeného kraje

Občané budou muset počítat v rámci hromadné dopravy, to znamená ve vlacích a autobusech, s namátkovou kontrolou, ale počítat by s tím měli.

Určitě budou mít nějaký doklad o tom, že někde bydlí, ať už je to nájemní smlouva, nebo něco podobného. Takový doklad by měl být dostatečný.

Pro mě je zásadní to, že tím nařízením se neomezuje fungování kraje a jeho ekonomiky. Nedojde k žádným překážkám k dojezdu do zaměstnání. Je zajištěna zdravotní péče všem, kdo ji potřebují, a lidé si mohou pořídit vše, co potřebují k životu. To je pro mne zásadní.