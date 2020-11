Počet hospitalizovaných nadále poroste, míní Blatný

„Všichni sledujeme různá data, která se objevují. Chtěl bych na jejich základě říct, že za nejzávažnější považujeme počet hospitalizovaných osob. To je to, co odráží zátěž zdravotnického systému,“ uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády ministr.

Podle něho jsou nyní hospitalizovaní lidé, kteří se koronavirem nakazili před dvěma týdny. „A tudíž, i kdyby teď nastalo lepší období, ještě dva týdny se tak nebude situace lepšit z pohledu hospitalizovaných,“ vysvětlil s tím, že jejich počet proto bude v následujících dnech stále stoupat.

Respirátory pro personál

V nemocnicích se podle posledních dat léčí s covidem necelých 7,5 tisíce pacientů, více než 1100 jich je ve vážném stavu. Blatný poukázal na to, že se věk pacientů v nemocnicích zvýšil z průměrných 65 na zhruba 70 let.

„Je to jinými slovy důkaz toho, že opravdu máme co do činění s velkým problémem v oblasti seniorní populace,“ uvedl také v úterý ve Strakově akademii Blatný.

Vláda proto rozhodla o pravidelném plošném testování v klientů i personálu v sociálních službách. Týkat se to bude domovů pro seniory či postižené i dalších zařízení. Použity budou antigenní testy.

Nařízení o testování začne platit od středy. První vyšetření by se mělo uskutečnit do sedmi dnů, tedy do 11. listopadu. Poté by se mělo opakovat vždy po pěti dnech. Test mohou provádět jen zdravotníci.