Po první dávce AstraZeneky dostala žena embolii. Jinou vakcínu jí nedají

„Výsledek je ten, že nebudu mít ukončené očkování,“ řekla Právu žena, která má, stejně jako její lékařka, z druhé dávky vakcíny AstraZeneca obavy. Že bylo očkování spouštěčem embolie, jí napsal do zprávy i ambulantní lékař po vyšetření po propuštění z nemocnice.

Astra by se měla dál používat. Užitek převažuje nad riziky, řekl šéf schvalování vakcín

Nyní se některé země rozhodly nedávat vakcínu AstraZeneky lidem mladším 60 let a zástupce EMA Marco Cavaleri uvedl, že by se neměla podávat ani starším. Státy by měly podle něj spíše používat mRNA vakcíny (Pfizer a Moderna), které riziko poruchy srážlivosti krve mají nižší.