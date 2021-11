Plaga vyčetl Vojtěchovi: Nemáte jasnou strategii, testy mají zpoždění

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v neděli trval na tom, že resort školství potřebuje aspoň týden na organizaci a rozvoz testů. Podle Plagy je to proto, aby se mohli připravit rodiče i školy.

S distribucí by podle něj mohly více pomoci kraje. „Vím podle křivky, který okres bude ohrožený do týdne, tak pokud rozvezení tedy trvá sedm dní, tak tam preventivně ty testy dovezu, mám-li jich dostatek. Pak je zase odvezu, pokud se nevyužijí,“ navrhoval Válek.

Pomoc s rozvozem nabídly i obce. „Drhne to na úrovni vlády. Máme pracovní skupinu za samosprávy. Loni to takto probíhalo, je to dávno popsaná zkušenost. Dobrovolní hasiči jsou připraveni,“ řekl Právu předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák (STAN). Dodal, že mezi kolegy sílí dojem, že epidemii nikdo neřídí.