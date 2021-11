Plaga je proti prodloužení vánočních prázdnin

V materiálu, který koalice zveřejnila, stojí, že letošní vánoční prázdniny by mohly začít už v pondělí 20. prosince místo čtvrtka 23. prosince. Děti by tak byly doma od soboty 18. prosince, do škol by se vrátily 3. ledna. Plaga, který má na ministerstvu zůstat jako náměstek, se ale proti pětikoaličnímu návrhu postavil.

„Prodloužení vánočních prázdnin nedává smysl, pokud současně nedojde k omezení aktivit i v ostatních sférách. To znamená k omezení provozu podniků, hromadných a volnočasových akcí a aktivit, ke kterým se vážou zvýšené sociální kontakty,“ řekl Plaga Právu.

Kuba: Situaci nemocnic to neřeší

„Pokud by prodloužení vánočních prázdnin mělo být v tomto směru jediným opatřením, opět by to byly školy, které jako jediné brzdí epidemii a nesou její následky,“ dodal.

Jeho budoucí nástupce Petr Gazdík (STAN) ale uvedl, že delší prázdniny doporučují i odborníci. „Efekt týdne prodloužení a dalších takřka 14 dní vánočních prázdnin je podle epidemiologů natolik velký, že tady se to vyplatí,“ uvedl ve středu Gazdík. Dodal, že o tom bude s Plagou jednat.

Šéf Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS) ale řekl, že delší vánoční prázdniny nevyřeší problém kolabujících nemocnic. Debatu o prodloužení volna označil za iracionální.

„Z mého pohledu je sice sympatická debata o tom, jestli mají být vánoční prázdniny o dva dny delší, nebo o dva dny kratší, ale není to vůbec nic, co by v téhle chvíli vyřešilo, jak budou vypadat moravské nebo jihočeské nemocnice za týden,“ řekl Kuba.

„To je iracionální debata, která je z dlouhodobého kontextu asi zajímavá, ale neřeší problém, který dnes na Moravě mají,“ poznamenal hejtman.

Pětikoalice ve středu dala jasně najevo, že v rámci opatření už nechce uzávěry škol. „Nebudeme zavírat školy a uděláme vše, aby dopad pandemie na vzdělání byl co nejmenší,“ sdělil budoucí premiér Petr Fiala (ODS). Také budoucí ministr zdravotnictví za TOP 09 Vlastimil Válek uvedl, že děti by v pandemii už neměly být za rukojmí.