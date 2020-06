Pirátům bude radit muž, který šířil fake news

Jsou to odporné lži a ten, kdo je šíří, je lidský odpad. Na S. Bartíka bude podána žaloba a trestní oznámení. pic.twitter.com/l2R3U2dUYt

„Svatopluk Bartík se přihlásil do otevřeného výběrového řízení, které dělali jihomoravští Piráti . Byli tři kandidáti a on předložil nejlepší vizi kampaně, byl komisí nejlépe hodnocen, a má tak na starosti kampaň v Jihomoravském kraji,“ potvrdila Novinkám mluvčí strany Karolína Sadílková.

Za čtyřměsíční práci Bartíkovi podle smlouvy náleží 140 tisíc korun. Má i nárok na speciální odměnu, pokud se mu podaří do zastupitelstva kraje dostat nejméně devět Pirátů.

Smlouvu s Bartíkem podepsal místopředseda strany a poslanec právě za Jihomoravský kraj Radek Holomčík . „Přesvědčily nás jeho zkušenosti s politickým marketingem i vstupní předpoklady k tomu, jak by měla kampaň vypadat. Nabírali jsme člověka na práci v kampani, ne straníka,“ řekl Novinkám Holomčík a dodal, že ve výběrové komisi ale nebyl. V té usedli lídr kandidátky na hejtmana Lukáš Dubec i další členové kandidátky Jana Leitnerová a Petr Springinsfeld.

Holomčík dodal, že historické spojení se Sobotkou za problém nepovažuje a soudní spor s Milošem Zemanem se mu sice nelíbí, ale je to podle něj Bartíkova čistě osobní záležitost.

„Z našeho pohledu by byl větší problém dlouhodobá spolupráce s premiérem Babišem, s komunisty nebo SPD. Pana Sobotku jsme kritizovali za jeho podíl viny v době OKD a s tím Svaťa nemá nic společného. V otázce rakoviny Miloše Zemana jsem mu řekl, že se mi to nelíbí, ale pokud bude muset platit, je to jeho problém,” dodal Holomčík.