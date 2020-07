Pirátka z Karviné: Babiše jsem na problém upozorňovala už březnu

Jaká je atmosféra na Karvinsku?

Situace je napjatá, nikdo neví, co bude. Lidé jsou skutečně naštvaní. Mimo jiné i kvůli stigmatizaci regionu. Tedy že kazíme Čechům plány na dovolenou a podobně. A horníci nechápou, proč je vláda nechala v takové situaci, když vyhodnotila, že riziko představuje i galanterie 5 x 5 metrů. A je v takto rizikovém prostředí nechala dál pracovat.

Proč se podle vás situace tak špatně vyvíjela?

Testovaní bylo chaotické, lidem přicházely výsledky pozdě. Někdy na ně čekali i 9 dní. Nejsou navíc ani testovací kapacity. V Karviné to absolutně nestíhají a lidi posílají například do Ostravy. Ti lidé nemají auto, a tak někdy musí riskovat jízdu hromadnou dopravou. Na šachtě navíc došlo například i k tomu, že po provedení testů odvolali dva pozitivní pracovníky přímo z dolu, jenže ostatní tam zůstali.

Takže ačkoli měli ti ostatní negativní test, tak se mohli od těchto dvou pracovníků nakazit. To jsou všechno signály toho, že nezvládáme řešit ani jedno jediné lokální ohnisko, které se dalo ještě k tomu předpokládat.

Čí je to odpovědnost?

Je to vina vlády, že opatření nepřišla dříve. Mám pocit, že to začala řešit až ve chvíli, kdy to nebyl problém jenom Karvinska, ale i celého Česka. Tedy když se Česko dostalo na oranžový seznam zemí ve Slovinsku, Estonsku nebo Lotyšsku. Já sama jsem pana premiéra, pana epidemiologa i paní ministryni financí upozorňovala na problematiku dolů od března.

Na premiéra Babiše a pana Romana Prymulu jsem se obracela 23. března. V otevřeném dopisu jsem popisovala rizika a psala jsem, že to není o odpovědnosti jednotlivců. V dole se tomu zamezit prostě nedá, když si desítky chlapů myjí vzájemně záda. Tam respirátory mít nemůžou. To samé v jídelně nebo v šatně. Tam bylo jasné, že bude stačit, aby byl jeden nebo dva nakažení a už to pojede.

Odepsali vám?

Pan premiér mi napsal odpověď v tom smyslu, že to zaměstnavatel konzultuje s hygieniky a že jsou opatření dostatečná.

Z dostupných informací ministerstva zdravotnictví je zřejmé, že provozovatel současnou epidemiologickou situaci vyhodnotil a přijal opatření. Andrej Babiš

A paní ministryně?

Té jsem psala 22. května v době, kdy situace v sousedním Polsku na šachtách už eskalovala a bylo tam několik tisíc nakažených horníků. Do OKD zároveň v té době dojížděli pendleři z Polska. Žádala jsem po ní plošné testování. Ta mi doposud neodpověděla. (OKD vlastní státní podnik Prisko, jehož jediným akcionářem je ministerstvo financí. pozn, red.)

Jakou hrál roli hejtman kraje Ivo Vondrák (ANO)?