Penzion musel zavřít, a tak vozí jídlo bezlepkářům z Krkonoš až na Moravu

Omáčky s knedlíkem, donuty, pizzy, čerstvé pečivo, ovocné dorty. Pro nemocné, kteří musí dodržovat bezlepkovou dietu, to je menu, na které si obvykle mohou nechat zajít chuť.

K podnikání ho přitom dovedla spíš náhoda. Svůj první penzion si zařídil před čtyřmi lety, do té doby pracoval ve stavební firmě. Reklamu si snažil vždy dělat na Facebooku sám a sázel na doporučení hostů.

Zlom přišel ve chvíli, kdy se v penzionu počátkem roku 2018 ubytovala maminka s dcerou s bezlepkovou dietou. Jiří se kvůli ní učil péct bezlepkové pečivo a vařit jídla, aby slečna mohla jíst všechno, co jedli i ostatní hosté. „Pro mě to byla výzva. Zpočátku se mi to nedařilo, ale zkoušel jsem všechno. S rodinou jsem se skamarádil a ta mě nakonec přesvědčila, abych se celiakům a bezlepkovému vaření věnoval dál,“ vyprávěl Právu.