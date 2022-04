Peking a Moskva nejsou spojenci, ujišťoval v Praze čínský diplomat

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) nedávno řekl, že postoj Číny ke konfliktu je velkou otázkou. Podle šéfa české diplomacie země zažívá dilema. Otevřená podpora Rusku by porušila čínský princip nezasahování do vnitřních záležitostí a zároveň by zemi vystavila vyššímu riziku sankcí. Podporu Ruska ale v Číně vidí především v rétorické rovině a v tom, že domácí čínská propaganda pracuje s ruskými narativy. Čína také určitým způsobem umožňuje Rusku obcházet ekonomické sankce, míní Lipavský.