Pandemický zákon vrátil Senát poslancům, chce úpravy

Výslovně budou moci omezovat například obchod, služby, výrobní provozy, bazény i veřejné a soukromé akce, a to celostátně nebo regionálně. Nebude nutný nouzový stav.

Pokud by Senát nezasáhl, opatření ministerstva a hygienických stanic by mohla platit i mimo pandemickou pohotovost bez možnosti Sněmovny je zrušit. Stěžejní části zákona přitom mají být účinné do konce února příštího roku.