Osud Koudelky rozděluje poslance

Právu to v úterý řekl předseda výboru Radek Koten (SPD), který by měl pozvánku k jednání kolegům rozesílat ve středu. Očekává, že se sejdou v dostatečném počtu, aby výbor mohl obsazení této významné funkce projednat. Rozhodnout však nemůže, šéfa BIS jmenuje vláda.

V osmnáctičlenném výboru mají největší zastoupení (sedm) poslanci ANO, kteří ale nejsou jednotní. Soc. dem. má jednoho zástupce, Jana Birkeho, jenž BIS chválí, ale nyní čeká na názor předsedy ČSSD a ministra vnitra Jana Hamáčka.

Komunisté a SPD, kteří vystupují proti Koudelkovi, mají celkově tři členy. Středopravicová opozice, která Koudelku podporuje, má sedm zástupců.

Okamura zajedno se Zemanem

Koudelku v úterý jednoznačně podpořil podle serveru Seznam Zprávy poslanec ANO Robert Králíček. „Byl bych rád, kdyby pokračoval dalších pět let. Jiné jméno nemám, jiné jsem neslyšel,“ řekl.

Jeho kolega Marek Novák by prý naopak Koudelku znovu nejmenoval a prodlužovat mandát na dalších pět let mu nechce. „Bez ohledu na jeho kvality jako šéfa si ho vážím. Mělo by se ale uskutečnit výběrové řízení, když pan Koudelka vyhraje, nemám nic proti,“ řekl serveru Novák.

Koudelku jednoznačně podporují zástupci koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) se čtyřmi členy výboru a koalice pirátů a STAN se třemi členy.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury by Koudelka pokračovat neměl, mimo jiné kvůli tomu, že BIS označuje program hnutí za extremistický. „Tyto nesmysly BIS uráží půl milionu našich voličů. Takového ředitele BIS my opravdu nechceme,“ řekl po úterním jednání s prezidentem Milošem Zemanem na Hradě. Dodal, že v názoru, že by měl Koudelka skončit, jsou s prezidentem zajedno, každý ale z jiného důvodu.

Výbor může jednat ve chvíli, kdy je přítomná alespoň třetina jeho členů. „Předpokládám, že bude kolem deseti až dvanácti poslanců, zatím jsem zaregistroval dvě nebo tři omluvenky, ale to vše uvidíme, až rozešleme oficiální pozvánku,“ sdělil Právu Koten.

„Nerespektuje zákon“

Premiér Babiš chce s poslanci projednat, zda má jeho vláda krátce před říjnovými volbami prodloužit Koudelkovi mandát, který mu vyprší 15. srpna. Druhou možností by pak podle premiéra mohlo být to, že Koudelka nebude znovu jmenován a BIS povede jeho náměstek Jan Pavlíček. Šéfa tajné služby by pak vybrala až nová vláda.

Kdo je zástupce šéfa BIS Jan Pavlíček

Pokud by se politici nedohodli na pokračování Michala Koudelky ve funkci ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS), tak by tajné agenty vedl jeho náměstek Jan Pavlíček. O něm se v minulosti spekulovalo jako o možném nástupci Koudelky.

Pavlíček ale popřel, že by takovou nabídku dostal, a pokud by prý přišla, tak by ji odmítl. Záleží na vládě, která ředitele kontrarozvědky jmenuje.

Pavlíček v BIS působí od devadesátých let minulého století. Podle Lidových novin se v minulosti specializoval na arabskou komunitu a boj proti terorismu. Deník uvedl, že není známá jeho fotka, ale časopis Euro před lety zveřejnil nahrávku, kde mluví s vlivným podnikatelem a lobbistou Romanem Janouškem.

Spekulovalo se proto o Janouškově vlivu na BIS. Stejně tak se ale uvažovalo o tom, zda naopak spolupracovník primátora Pavla Béma nepracuje pro tajnou službu. BIS tehdy jednoznačně odmítla, že by se Pavlíček nechal Janouškem úkolovat.

Podle Kotena by však mohla nastat ještě varianta, že se do jednání výboru sejde vláda, která může vybrat úplně jiného kandidáta, a poslancům ho představí.

„Uvidíme, jestli se mi od pana premiéra podaří získat další informace. Ale těch variant je tam mnoho, jsou samozřejmě možní i jiní kandidáti, jejichž jména zatím nezazněla. Pak je tam možnost výběrového řízení. Já bych nerad spekuloval nebo dával někomu podporu, abych případnému kandidátovi nedal takzvaný polibek smrti,“ prohlásil Koten.

Mezi poslanci výboru v úterý kolovaly různé názory na to, že s nimi chce Babiš otázku šéfa BIS řešit. Někteří se nad žádostí Babiše pozastavovali. Třeba lidovec Jan Bartošek uvedl, že je z postupu premiéra rozpačitý a neví, co Babiš sleduje tím, že se má výbor k obsazení pozice ředitele zpravodajské služby vyjádřit.

„Postup nerespektuje zákon v tom, jak má být vybrán šéf BIS,“ řekl Bartošek s tím, že Koudelka má jeho podporu.

Podobně se vyjádřil Vít Rakušan (STAN), podle kterého má výbor nominaci vzešlou z vlády projednat. Nemá ale právo o něm rozhodovat a vláda také nemusí stanovisku výboru naslouchat. Babišovo jednání označil za alibismus. „Je to ukázka zvláštního přešlapování na místě. Je to vůči Michalu Koudelkovi a po jeho práci, kterou pro Českou republiku odvedl, nedůstojné,“ řekl v ČT Rakušan.

Místopředseda výboru Jiří Mašek (ANO) však soudí, že Babišův krok není nic proti ničemu. „Naopak to považuji za vstřícný a správný postup,“ sdělil.