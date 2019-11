Robert Králíček

V roce 2014 se stal členem hnutí ANO 2011. V témže roce kandidoval v krajských volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy a městské části Praha 12. Zvolen byl pouze do zastupitelstva Prahy 12. Na konci roku se stal také uvolněným radním městské části. Zodpovídal za IT, životní prostředí, strategické plánování, mezinárodní vztahy a evropské fondy. V roce 2018 se rozhodl do zastupitelstva už znovu nekandidovat.